Volikogu liige pääses suurest kokkupõrkest napilt tervena

Läntsi sõnul leidis politseinik, et tal vedas. «Jah, tõesti, sellistel hetkedel mõistad, kuivõrd õrn see kõik on. Eriti, kui küsimus on sekundi murdosas. Samas arvan, et mul oleks vedanud ikka siis, kui sellist õnnetust poleks juhtunud,» kirjutas ta ning lisas, et ega muud olegi, kui ta paneb südamele mõelda oma tegude võimalikele tagajärgedele, enne kui need käes on. «Mitte ainult liikluses, vaid üleüldse.»