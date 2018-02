Viljandlase maratonivaimule annavad hoogu 300 treeningukilomeetrit ja olümpiamängud

Niisiis täna seadis Indrek Sepp telerist olümpiamänge vaadates ja puhates Tartu maratoniks vaimu valmis. Homne päev nõuab juba tegutsemist. Raja ääres on küll joogipunktid, aga paar energiageeli võtab ta ka ise kaasa. «Eks see väsimus olene sellest, kui hästi suusk libiseb,» rääkis ta. «Kui libiseb hästi, siis on lõpus ka veel energiat, aga kui ei libise, pole midagi.»