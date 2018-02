«See on koht, kuhu inimesed saavad tuua asju, mida nad ise enam ei vaja või ei kasuta, selleks et keegi teine saaks tulla ja valida endale midagi täiesti tasuta,» ütles Semula eestvedaja Reelika Maiste.

«Inimestel on väga palju asju, mis kodus seisavad ja mida keegi ei kasuta, ja uusi ostetakse veel juurde,» rääkis Maiste. «Me võiksime ju teha rohkem koostööd ja üksteist toetada, mitte et kõik rassivad tööd teha, selleks et osta järjest uusi asju, näiteks riideid.»