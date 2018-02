Aastapäeva tähistamine mahub Viljandis 25 000 euro sisse

«Eesti, uisutamine, talv – see ongi!» selgitas Viljandi linnavalitsuse kultuurispetsialist Vilja Volmer-Martinson. «Lumi ongi peamine kujunduselement. Sel aastal on selline õige tunne, nagu esivanematel oli.»

Vabariigi sünnipäevadel on Viljandi kogukonnaaktivisti Gea Melini sõnade kohaselt alati tugevalt eksponeeritud jõustruktuure ning see ongi oma kohal, aga Viljandis on tähtis ka kogukond. «See, kuidas kogukond on seotud: oleme üks pere, üks linn, üks riik,» selgitas Melin.