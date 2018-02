FILMIARVUSTUS. Kuritöö ja karistamatus

​«Kolm reklaamtahvlit linna servas» («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri») on vastuoluline ja piire kompav film. Põhimõtteliselt ongi keeruline teha komöödiat õiglust otsivast muserdatud emast, kelle tütar on vägistatud, tapetud ja põlema pandud. Iiri päritolu režissöör Martin McDonagh on aga varemgi, näiteks oma filmides «Seitse psühhopaati» ja «Palgamõrvarid Brügges», näidanud, et miski pole päris nõnda, nagu alguses paistab, ning draamast võib saada võllahuumor. Tegelaskujud arenevad tema filmides vähestele mõistetava loogika järgi, nii et põhimõtteliselt tuleb valmis olla selleks, et millekski ei saa valmis olla.