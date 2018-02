SEB hakkab piirama koodikaartide kasutamist

15. veebruarist hakkab SEB piirama oma klientide koodikaartide kasutamist sooviga, et kõik kliendid kasutaksid 2019. aastaks uusi autentimisvahendeid. Iga klient saab enda kasutuses oleva koodikaardi kehtivuse kaotamise kohta personaalse teate ja kaks kuud, et minna üle uuele autentimisvahendile, milleks on ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID või PIN-kalkulaator.