Juhtkiri. Karuteene lõimumisele

Kõigil neil, kes üritavad pagulaste temaatikat oma huvides ära kasutada ja inimesi üles keerata, on täna pidupäev. Sealjuures ei pidanud nad selleks ise midagi tegema. Hoopis need inimesed ja asutused, kelle ülesanne on põgenike vastuvõtmisega seotud pingeid maandada, on saanud hakkama suure rumalusega, mida võiks võrrelda tiku tõmbamisega gaasilõhna täis toas.