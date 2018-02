Ööuisutamisel võitis suusamütsi väike koer

Tänase Sakala loos «Menukal ööuisutamisel naeratas fortuuna koerale» on kirjas, et terviseringe läbis ka suur koer, kellele loosiõnn tõi suusakuulsuse mütsi. Nüüdseks on selgunud, et võitja oli hoopis väike koer nimega Slippy, kelle perenaine on Aire Veldemann.