Kindlustaja väitel on ees torude külmumise aeg

Sageli saab torustiku külmumine alguse veemõõdu sõlmedest, mis on maja keldris. Sellisel juhul tuleks hoida keldrikorruseruume aasta läbi soojana. Abi on ajutistest küttekehadest või keldriakende kinnikatmisest.

Suurem külmumisoht on vanemate majade torustikel, mis asuvad maapinna lähemal. «Kui on teada, kus maa sees torud jooksevad, tasuks sealt jätta ka lumi pealt ajamata ja vältida seal käimist, sest kohev lumi on parim looduslik maasooja hoidja,» tuletab Makienko majaomanikele meelde. Kui torudes on küttekaabel, tasub külmade tulles see ka sisse lülitada.