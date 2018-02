Rohkelt kiitust saanud artistid teevad Viljandis pidu

12EEK Monkey on Genka ja Põhjamaade Hirmu üle kümne aasta tagasi alustatud ühisprojekt, mis sai alles eelmisel aastal valmis debüütalbumiga «Xibalba Spa». Kriitikud on andnud albumile tugeva tunnustuse nagu ka fännid, kes hääletasid debüütalbumi esimese hiti «Mu Xitt on Kosmos» video Eesti Top7 saates 2017. aasta valikus teisele kohale. Hääletusel osalesid Eesti artistide videod ning neid oli üle 50.

«Lisaks muusikakriitikutele ja fännidele on sõna sekka öelnud kirjandusteadlased, kelle arvates on tekstid kohati kõrgpoeesia,» tähendas üks klubi Cheers eestvedajaid Valter Vaha. Ta tähendas, et kui Genka võttis Eesti muusikaauhindade jagamisel vastu parima hiphopialbumi auhinda, mille ta võitis koos Paul Ojaga, siis andis ta märku, et tegelikult oleks võinud olla see hoopis tema teine plaat «Xibalba Spa».