Muuseum kutsub otsimismängudele

Fotograaf Jaan Riet on jäädvustanud 1928. aastal Viljandis ilmselt vabariigi 10. aastapäeva puhul kaetud pidulaua. Negatiivile on kirjutatud nimi Klampe. Muuseum küsib, millises hoones oli see pidulaud kaetud.

FOTO: Viljandi muuseumi fotokogu