Koduseid õllemeistreid kutsutakse võistlema

Väikepruulijate liidu juhatuse liikme, käsitööõllede meistri Jaanis Tammela sõnul kutsub liit ürituse ellu selleks, et tõsta käsitööõllede kultuuri ning pakkuda maitseelamusi. Tema sõnul on käsitööõllekultuur Eestis viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud ja toonud turule sadu uusi põnevaid maitseid.

«Meie liiduga seotud inimeste sõprade ja tuttavate seas on kodupruulijaid, kes on välja töötanud tõeliselt põnevaid maitseelamusi. Seega loodame, et osalejaid tuleb palju,» sõnas Tammela. Huvi on tundnud koduste pruulinurkade tegijad, kelle seas on ka tõelisi üllatajaid: näiteks inimene, kes on kunagi alustanud õllepruulimist kohvimasinaga, või sidruni- ja rabarberiõlle valmistajaid.