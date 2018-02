Juhtkiri. Kuidas vaadata olümpiat?

Ootused ja kriitika, mis meie olümpiasportlastele osaks saab, kui nad neid ootusi täita ei suuda, on iga suurvõistluse eel järjest enam jututeemaks. Ilmselt on üks põhjus see, et oleme ühiskonnana küpsenud ning närv selle suhtes, kui keegi saab ülekohtust kriitikat, tundlikumaks muutunud. Teisalt aga ei ole võimalik mööda vaadata tõigast, et just taliolümpiamängude puhul on Eesti medalilootused hiilgeaegadega võrreldes pehmelt öeldes tagasihoidlikuks muutunud.