Nädala lõpp tuleb paraja pakasega

Laupäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, kohati sajab vähest lund ning külma on oodata 6–10 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati on oodata vähest lund. Puhub idakaare tuul 2–7 meetrit sekundis ja külma on 2–6 kraadi.