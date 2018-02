Suure-Jaani ööuisutamisel jagatakse maailma suusatippude kingitud meeneid

Aivar Paas lubas, et kõigi osalejate vahel loositakse välja asju, mida ta on maailmakarika etappidel käies kuulsatelt suusatajatelt saanud. Kell 19.30 lähevad loosirattasse eri suusakoondiste mütsid ja muud esemed. «Meeneid on USA suusatajalt Oleg Ragilolt, Kanadat esindanud väliseestlaselt Len Väljaselt, meie kuulsuselt Andrus Veerpalult, Šveitsi suusatajalt Dario Colognalt, Venemaa esinumbrilt Sergei Ustjugovilt, norrakalt Knut Nystadilt ja soomlaselt Arto Nieminenilt,» loetles Aivar Paas.