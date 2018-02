Huntide seas levib kärntõbi

Sel jahihooajal kütitud huntidest veerand, täpsemalt 19 isendit oli haigestunud kärntõppe. Haigus on tuvastatud Viljandi-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Saare-, Harju ja Järvamaal.

Kärntõbe on huntidel järjest rohkem. Kui aastatel 2011–2015 oli kärntõbi hundi populatsioonis võrdlemisi vähe levinud, siis 2016. aastal tuvastati haigus juba 30 protsendil kütitud huntidest, mis on läbi aastate kõige suurem näitaja. Suure tõenäosusega on kärntõppe nakatunud isendite protsent sel aastal veelgi kasvanud.