Swedbanki juht: praeguste noorte esimest töökohta 30 aasta pärast enam pole

Tehnilises füüsikas doktorikraadi omandanud Kitt rääkis noortele tuleviku tööst ja sellest, mida õppida täna, et edukas olla. Ta tõi paralleeli füüsikas kasutatava kaose teooriaga, mis tähendab eelkõige seda, et raske on ennustada tulevikku, sest kõige väiksemgi mõjutus muudab asjade käiku radikaalselt.

Erialavalikust rääkides rõhutas Kitt, et tegelikult ei oska keegi täna täie kindlusega väita, mis töökohad on 30 aasta pärast hinnatud. Seetõttu on oluline riske hajutada ja mitte oma panuseid ühele kaardile panna.

«Tuleviku ametikohad sisaldavad kindlasti rohkem IT-d ja andmetega töötamist. Üsna kindel on ka see, et seda ametit, mida pärast keskkooli lõpetamist õppima lähete, ja seda tööd, mida te alguses teete, 30 aasta pärast enam pole,» kõneles Kitt keskkooliõpilastele ja soovitas neil eelkõige õppida uusi asju.

Projekti Tagasi Kooli juhi Teibi Tormi sõnul on 15 protsenti tavapärastest külalistundidest just ettevõtluse ja majanduse valdkonnas, 60 protsenti aga karjääri valdkonnas. «Õpilaste ettevalmistamine tuleviku töökohtadeks on õpetajatele väga suur väljakutse. Milliseks tööturuks me neid ikkagi ette valmistame? Tasub avatult kuulata, mida erinevad inimesed tänasel tööturul kogevad, sest tööturg on muutumises,» kõneles Torm.

E-külalistunnid on Tagasi Kooli ja partnerite kingitus Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäevaks. Veebruarikuu e-külalistundidesse on registreerunud 900 klassi ehk ligemale 18 000 õpilast. Nende seas ka koduõppel olevaid õpilasi, kutsekoolidest, tavakoolidest, igast Eesti maakonnast ja ka väliseesti koolidest.

Sel nädalal annavad e-külalistunni ka Marju Lauristin, Rasmus Puur, Põhja-Tallinn, Marju Kõivupuu, Karl Vilhelm Valter ja Helen Sildna. E-külalistundide programmiga saab tutvuda siin.