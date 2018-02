Reedeni saab tutvuda eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmetega

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul tasub eeltäidetavad andmed e-maksuametis üle kontrollida, et esitamise ajaks oleks juba kõik korrektne. «Kui tuludeklaratsiooni eelvaates mingid andmed puuduvad või need erinevad endale teadaolevatest, palume pöörduda väljamakse tegija või kulu saaja poole palvega puuduvad andmed maksuhaldurile elektrooniliselt esitada või esitatud andmed parandada,» märkis Udde.

Tema sõnul on oluline tähele panna, et need inimesed, kes kasutavad investeerimiskontot, peavad kogu info oma tehingutest saatma MTA-sse pangast ise.