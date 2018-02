Juhtkiri. Pühapäeval kinni

Ühe pooleldi tõsise arvamise järgi jõuab Eesti heaoluühiskondade sekka siis, kui poed hakkavad pühapäeviti kinni olema. Sellistes riikides nagu Rootsi või Saksamaa, mis on meile jõukuse poolest eeskujuks, see üldiselt on nii. Seda seepärast, et puhkepäevadel töötamise eest makstav tasu on nii kopsakas, et tol päeval ukse lahtitegemine kaotab mõtte.