Sakala klubi lükkab suusasarja käima

Sakala suusaklubi ellukutsutud sarja eesmärk on klubi eestvedajate sõnul elavdada maakonna murdmaasuusatamist ja pakkuda harrastajatele võimalust end tavapäraste treeningute kõrval ka võistlustel proovile panna. Sarjas osalemine on kõigile prii ning startida tuleb distantsile ajavahemikul kella 18–19. Tänavu on sarja juhendis kirjas kolm etappi.