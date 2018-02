Viljandimaal paraneb riigi toel tuleohutus 19 kodus

Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et ohutus ei ole luksuskaup ning ühiskond peab aitama inimesi, kes end ise aidata ei saa. «Oleme jõudnud tulesurmade ennetamise ja vähendamisega paigalseisu, millest edasiminekuks on vaja täiesti teistsugust lähenemist. Seepärast investeerimegi koos omavalitsustega kodude tuleohutuse suurendamisse,» ütles siseminister.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on ohutuskultuur ennetustööga tunduvalt paranenud, põhjamaade tasemele jõudmiseks vajame aga uusi ettevõtmisi, millesse on kaasatud laiemalt omavalitsused ja kogukonnad.

Kuno Tammearu sõnul on päästeametnikel kodunõustamistel tekkinud teadmine, et kiiremas korras vajab tuleohutus parandamist ligemale 5000 kodus.

Suurimad probleemid on katkised küttekolded, hooldamata korstnad, rikkis elektrisüsteemid ja suitsuanduri puudumine. Käimasoleva projektiga hõlmatakse kõik 79 omavalitsust. Igale neist on tagatud miinimumsumma, 3500 eurot, vähemalt ühe kodu kordategemiseks. Päästeamet ootab omavalitsustelt riigiga samaväärset panust.

Lõuna-Eesti kuuele maakonnale on riigilt tulnud 446 583,45 eurot ja sellega peaks korda saama vähemalt 128 kodu. Iga omavalitsus saab oma elanike elamistingimusi projekti käigus parandada sellega, et panustab omalt poolt sama suures ulatuses, kui riik on neile andnud – loodetavasti saab nii tuleohutuks teha ligi kaks korda rohkem kodusid.