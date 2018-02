Initsiatiivi loovutanud Tulevik leppis napi kaotusega

Tuleviku peatreeneri Marko Kristali nägu oli pärast kohtumist mõtlik. «Mingi nurga alt võib ilmselt öelda, et oli senise taliturniiri kehvim kohtumine,» tunnistas ta. «Meil olid küll omad võimalused, kuid esimesel poolajal äraantud initsiatiivi me Kalevilt tagasi võtta ei suutnudki. Kalevile kiitus, mängiti hästi. Kindlasti aga ei ütle ma, et tänane mäng meie poiste taset peegeldas. Tööd on veel teha ja ennekõike pean end taas kordama: jalgpall on kontaktne ala. Selle kallal, kuidas kontaktselt mängida, kuidas mitte karta ja kuidas olla piisavalt nahaalne, on meil veel üht-teist kõpitseda,» lõpetas Tuleviku loots.