Filmiarvustus. Vabadus on vabadus

Aga nagu saatuse kiuste olen ma ise väga patriootlik tüüp ja andsin endale aru, et praeguses rahvusvahelises situatsioonis on säärased filmid möödapääsmatud. Kui ükskord supipajal kaas pealt lendab ja vahtu pritsib, on ju vaja, et porgandid, kaalid ja kartulid kenasti anumasse jääks, seni kuni keegi tule jälle vaiksemaks keerab.

Joe Wrighti «Süngeim tund» («Darkest Hour») on patriootlik film. Aga see on ka ajalooline film ning väga häid ajaloolisi filme on Wright teinud päris mitu. Sestap pole põhjust karta, et tegu on rahvuslipu värvide ja jumala nime üleekspluateerimise najal ülespekstud lääge moosiga. Kui aus olla, on see hoopis tõeline meistriklass ning ühtekokku kuue Oscari nominent: parim film, parim meespeaosa, parim grimm, parim operaatoritöö, parim kostüümikunstnik ja parim kunstnikutöö. Kui oleks minu teha, siis kõik need auhinnad «Süngeim tund» ka saaks.