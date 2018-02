Juhtkiri. Era ja avalik-õiguslik

Pinged hakkavad kasvama siis, kui erakanalid tajuvad, et rahvusringhääling kommertsialiseerub liialt. Nüüd on see (taas) juhtunud. Osalt seepärast, et käivad sahinad võimalusest, et reklaamid tulevad Eesti rahvusringhäälingusse (ERR) tagasi.