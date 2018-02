Inuitid õpetavad Viljandis hülgenaha töötlemist

Õpetajad on Mona Netser ja Mary Ehko Wilman. Wilmanil on diplom karusnahatööstuses ja hülgenaha disainis, Netseril lõpetab samal erialal õpinguid. Traditsioonilise käsitööoskuse on nad kaasa saanud juba lapsepõlvest oma esivanematelt. Nad mõlemad on pärit Nunavuti alalt. See polaarkliimaga saarerohke piirkond moodustab Kanada pindalast koguni viiendiku, aga on väga hõredalt asustatud, 2 miljoni ruutkilomeetri kohta on ligikaudu 35 000 elanikku. Praegu elavad nad selle haldusüksuse suurimas asulas ja ainukeses linnas Iqaluitis. Wilman on sealse linnavolikogu liige, endine linnapea ja on tegev põlisrahvaste kultuuripärandi hoidmises.