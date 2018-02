Kriitika võib olla ebaõiglane. Sellisel puhul tuleb aga asju selgitada. Ning tuleb teha selget vahet: see, kui kriitikat saav inimene on muidu tubli, ei tähenda, et talle tehakse ülekohut. Kõik meist võivad saada hakkama vähem säravate tegudega.