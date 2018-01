Luule Komissarov lasi uued silmad panna

«Et nüüd inimesed ei arvaks, et Lull on päris ära keeranud ja staari kombel päikeseprillidega proovisaalis ja poes ringi patseerib, siis tuleb üles tunnistada, et lasin endale uued silmad panna,» kirjutab näitlejanna oma Facebooki lehel. «Ei, ma pole üldse mingi kehkadivei, kes laseks mõnu pärast oppida, vaid ikka asja pärast. Kui enam muudmoodi kohe kuidagi ei saa, vaat alles siis pöördun arstide ja spetsialistide poole.»