Nikolai Baturin pälvis Tammsaare romaanipreemia

«Nikolai Baturin on silmatorkava stiiliga kirjanik, kes oma teostes on loonud omanäolise omakosmose, mis on Tammsaaret ja Baturinit ühendavaks lüliks. Baturin on kaua aega tegutsenud kirjanikuna tõendanud žanri valdamise meisterlikkust, kunstilist mõjujõudu ja sõnumi mõttehaaret,» seisab žürii põhjenduses. Žüriisse kuulusid Tiit Aleksejev, Maimu Berg ja Maarja Vaino.