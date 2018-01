Joonas Tamm liitus Norra kolmanda klubiga

FC Flora klubi pressiteenistuse vahendatud uudises seisis, et teist korda Flora särgi Skandinaavia kõrgliigas mängiva klubi särgi vastu vahetav Tamm on varem kuulunud Rootsi tippklubisse Norrköping, lisaks mänginud Rootsi tugevuselt kolmandas liigas ja kuulunud Itaalia klubi Sampdoria noortevõistkonda.

Tamme enda sõnul on Sarpsborgiga liitumine tema mängijakarjääris suurepärane samm. «Olen Floras veedetud aastate jooksul tänu sealsele tööle kõvasti arenenud ning uues klubis proovin tugevas konkurentsis veel sammu edasi teha,» vahendas FC Flora pressiteenistus Joonas Tamme sõnu. Viljandlane lisas, et Sarpsborgis on väga ühtlane grupp tasemel mängijaid ja hea atmosfäär ning peale mullust liiga kolmandat kohta on tänavu kahtlemata üks eesmärkidest Euroopas hästi esineda.