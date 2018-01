Uue aasta alguses Türgi klubi rahamurede tõttu meeskonnata jäänud Kristo Voika otsis uut klubi, kaasas 2600-eurose üleminekusumma taak. Ehkki veel läinud nädalal tunnistas Viljandi HC meeskonna peatreener Marko Koks, et sellist raha on niigi pingelise eelarvega klubil keset hooaega leida väga keeruline, kui mitte võimatu, on toetajate abiga vajalik summa leitud ning bürokraatlikud formaalsused seljatatud