Ministeerium on valmis toetama Eesti-Poola ühisprojekti 10 000 euroga, kuid tegemist pole pelgalt muistse malevajuhi pealuu otsimisega. Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein on seisukohal, et kui pealuu tõepoolest üles leitaks, oleks see mõistagi tore, kuid projekti põhiraskus ei ole siiski sellel.