Juhtkiri. Põnev Poola

Otseste võrdluste loomiseks ja korduma kippuvate mustrite leidmiseks sobib lähem ajalugu paremini, sest 20 või 50 aasta tagusel maailmal on tänapäevaga lihtsalt rohkem ühist kui näiteks paarisaja aasta tagusel. Seega aitab pilguheit oma vanemate või vanavanavanemate aega mõista, kuidas mingid protsessid sünnivad, ning õpetab üht-teist ette nägema. Niisugune oskus on vähimagi kahtluseta tarvilik.

Esimeste lehekülgede lugemise põhjal aga head raamatuarvustust või sisukokkuvõtet ei kirjuta. Sama seaduspära kehtib oma riigi ja rahva ajaloo kohta. Et seda mõista, on vaja pikemat vaadet, üdini minemist. Praktilisi teadmisi see ei anna, ainest eestluse ja Eesti olemuse üle juurelda aga kuhjaga.