Spordihoones peavad lahingu Viljandi ja Tallinn

HC Tallinnal ja Coopil on mõlemal 14 punkti, kuid pealinlasi eelistab võrdsete punktide korral paremus omavahelistes mängudes: võõrsil kaotasid nad Coopile viie väravaga, kodus võitsid kümnega. Viimase vooru järel jagunevad meeskonnad kahte nelikusse, et mängida veel kaheringiline vaheturniir, enne kui kuus paremat jätkavad veerand- ja poolfinaalides.

«Kummaline mäng oli see eelmine – ühel poolajal ei õnnestunud miski meil, siis jälle vastastel,» meenutas Viljandi peatreener Marko Koks viimast kohtumist HC Tallinnaga. Koks avaldas lootust, et kodusaalis suudab meeskond esineda kogu kohtumises nii nagu toona teisel pooltunnil. «Mäng pole tähtis ainult esineliku kohta püüdvale Tallinnale, vaid ka meile. Tahaks kahepunktilist edu Kehra ees säilitada, sest vaheturniiril oleks soov ikka kahe hulgas olla, et otse poolfinaali jõuda,» kõneles Koks.