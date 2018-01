Sten Aus on lõpetanud Carl Robert Jakobsoni nimelise gümnaasiumi, mõistagi matemaatika-füüsika süvaklassi. Edasi viis tee Tallinna IT kolledžisse, mille ta lõpetas cum laude. Siis suundus ta praktikale Tartusse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) struktuuriüksusesse EENet ning seesama institutsioon on tema tööandja ka praegu.