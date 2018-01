Löökaukude põhjustatud sõidukikahjud kasvavad

If Kindlustuse teatel on jaanuaris sagenenud kaskokahjud, kus autojuhid on löökaukudes oma sõidukeid kahjustanud.

Heitlik talveilm, kiirelt vahelduv temperatuur ja naastrehvid lõhuvad teekatet. If Kindlustuse kahjustatistikast selgub, et jaanuaris on sagenenud kaskokahjud, kus autojuhid on löökaukudes oma sõidukeid kahjustanud. Löökaugust läbisõidu tagajärjel saavad enim kahju sõidukite rehvid, veljed ja silladetailid.