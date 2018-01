Gümnasistide saksakeelne ettekanne oli võitu väärt

Tallinna ülikool saatis Eesti koolides saksa keelt õppivatele noortele üleskutse otsida oma kodus, kodukohas ja koolis saksakeelseid tekste ja sümboleid ning siduda need esitluseks. Kokku esitati 31 tööd. Ettevõtmise «D-A-CH in meiner Umgebung» eesmärk oli näidata, et saksa keele ja saksakeelsete maade kultuuriruumiga seonduvat leidub meie ümber rohkem, kui me igapäevaelus märkame. Lisaks on saksa keelel Eestis ajalooline mõõde.