Käibele tuleb Balti riikide ühine mälestusmünt

2-eurose mündi ühine külg on tavapärane, kuid selle rahvuslikul küljel on teemakohane erikujundus. Eesti Pank emiteerib 500 000 münti. 10 000 neist on vermitud kõrgemas kvaliteedis (brilliant uncirculated) ning pakendatud meenetootena mündikaardiks, mille hind on 10 eurot. Mündikaardi on kujundanud Vladimir Taiger. Eesti Pank hakkab münte pankadele väljastama 31. jaanuaril. Pärast seda jõuavad mündid jaekaubanduse kaudu ka ringlusse. Samuti saab mälestusmünti ja mündikaarti osta 31. jaanuari keskpäevast Omniva e-poest ja Eesti Panga muuseumipoest poe lahtiolekuajal.