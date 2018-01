Algas ettevõtlikkusvõistlus «Edu ja tegu»

Ettevõtlusõppe programmi «Edu ja tegu» juht Kristi Ploom märkis, et õppurite ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtluse õpetamine on Eesti veel paremaks muutmisel võtmeküsimus. Konkursi eesmärk on soodustada õpilaste initsiatiivi ja õhutada neid rohkem koostööd tegema.

Ettevõtlikke tegusid saab esitada kahes kategoorias: äriline tegu, mille tulemusena valmib toode või teenus, ning sotsiaalne tegu, mis aitab lahendada näiteks mõnda kogukondlikku probleemi. Mõlema kategooria puhul on oluline, et tegu oleks uudne, oluline ja eluline ning pakuks leidlikke ja nutikaid lahendusi. Võistlustulle ei astu ideed, vaid teod, see tähendab, et ideed peavad olema esitamise ajaks osaliselt või täielikult ellu viidud.