Swedbank lõpetab paroolikaartide väljastamise

Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa sõnul on üle 20 aasta kasutusel olnud paroolikaardid jäänud kiirelt arenevale tehnoloogiale jalgu, sellest ka seadusemuudatus. Praegu kasutab ainult paroolikaarti interneti- või mobiilipangas toimetamiseks ligikaudu 230 000 Swedbanki klienti, kuid nende arv väheneb kiiresti. «Panga- ja muude e-teenuste kasutamiseks on juba mitu turvalisemat võimalust: Smart-ID, ID-kaart, mobiil-ID või PIN-kalkulaator. Kuigi paroolikaarte saab veel aasta jooksul kasutada, soovitame mõne teise vahendi kasutusele võtmist viimasele hetkele siiski mitte jätta,» kõnele Raagmets.

Viimasel ajal on tema sõnul väga populaarseks muutunud Smart-ID, mis sobib hästi nutiseadmete kasutajatele, sest teenus on tasuta. Smart-ID on Eestis juba kasutusele võtnud enam kui 140 000 inimest.