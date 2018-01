Kultuuriakadeemia hakkab viipekeelt õpetama

“Olen ise kurtide vanemate laps ning see teema on mind saatnud terve elu. Loengusse kutsusin külalisteks oma kolm head sõpra, kellest üks on juhtkoeraga pime, teine vaegkuulja ja kolmas liikumispuudega. Üliõpilased said sellest kohtumisest eriliste inimestega väga palju informatsiooni ja inspiratsiooni. Järgmisel päeval tulid tudengid minult küsima, kas oleks võimalik neile viipekeele kursus korraldada,” kirjeldas kultuurikorralduse õppejõud ja kursuse algataja Piret Aus idee tekkimist.