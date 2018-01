​«Kutsu mind oma nimega» («Call Me by Your Name») on kolme Kuldgloobuse nominent ning kannab Forum Cinemase kinos väärikat kuu filmi tiitlit. Selle mitte just peavoolu stiilis voolitud romantilise draama on André Acimani romaani põhjal vändanud režissöör Luca Guadagnino. Peaosades näeb ekraanil Timothée Chalamet`d ja Armie Hammerit.