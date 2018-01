Isamaa ja Res Publica Liidu Viljandimaa piirkonda juhib Kaupo Kase

«Eesti poliitikas kipub palavaks minema just enne järjekordseid riigikogu valimisi ja selle pärast on väga oluline valida väärilised liikmed meie Viljandimaa piirkonda juhtima,» sõnas endine kauaaegne IRL-i Viljandimaa piirkonna juhatuse esimees Alar Karu pressiteate vahendusel. «Need on inimesed, kellele on tähtsad Isamaa ja Res Publica väärtused ning kes jagavad ühist vaadet Eesti tuleviku kujundamisel. Mina olen otsustanud rohkem pühenduda suurenenud Viljandi valla juhtimisele.»