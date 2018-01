Täna hommikul Viljandi suusaklubi sportlasele Algo Kärbile tulnud sõnum, et ta on viimasel hetkel arvatud Eestist olümpiamängudele startivate meeste nimekirja, oli üllatus. «Praegu on tunne, nagu oleksin midagi võitnud,» ütles Itaalias treeninglaaris viibiv suusataja.