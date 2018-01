Viljandi volikogu võttis vastu aastaeelarve

Linnapea Madis Timpsoni sõnul pole tema mäletamist mööda kunagi varem investeeritud nii palju lastega tegelevate inimeste ja nende töökeskkonna arendamisse. «See eelarve on suunatud tulevikku. Plaanime investeerida ligi 6,6 miljonit eurot. Eelarve esimese lugemisega võrreldes on seda 400 000 euro võrra enam. See võimaldab meil tänavu remontida nii Paalalinna kooli kui ka Männimäe lasteaia ning tulla seejärel kohe Mängupesa hoone juurde,» sõnas linnapea.

Viljandi 2018. aasta eelarve kogumaht on 31,9 miljonit eurot. Eelarve on tasakaalus ja põhitegevuse tulemiks on planeeritud 700 000 eurot, mida on pool miljonit eurot rohkem, kui esimesel lugemisel kavandati.