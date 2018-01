Viljandi aasta tegu on kino

Aastapreemia jagunes volikogu otsusega kolmeks ja selle said kino rajajad Riho Maisa, Rauno Tuula ning kino pidaja, aktsiaselts Forum Cinemas. Et aastapreemiaga kaasneb 1500 eurot, siis otsustas volikogu summa kolmeks jagada selliselt, et nii Maisa kui Tuula saavad 500 eurot ning ettevõte samuti 500 eurot.

Forum Cinemase juht Kristjan Kongo võis märtsi algul kaubanduskeskuse teisel korrusel rõõmustada – kino saab! FOTO: Elmo Riig

Kui kino rajajad said volikogul 11 häält, siis Ugalale jagus neli poolthäält. Lisaks said veel Riho Maisa ja Rauno Tuula kaks toetushäält ilma Forum Cinemaseta. Kaks häält läks ka aktsiaseltsile Viljandi Centrum kui kino loojale, samas jäi volikogu saalis kõlama info, et nimetatud ettevõte pole kino ehitusega kuidagi seotud, sest selle rajas Rauno Tuulale ja Riho Maisale kuuluv firma R&R Haldus.

6000 euro suuruse elutöö preemia määras volikogu samuti 11 häälega Eldur Mäemehele, kes on 48 aastat hooldanud linna tänavavalgustuse süsteemi.

Eldur Mäemees FOTO: www.geni.com

«Üle kolme tuhande välisvalgusti ja masti, üle neljakümne jaotuskapi ja mõõtepunkti, üle saja kilomeetri kaableid – see kõik on Elduril viimse pirni, lüliti ja elektriliinini peas. Harukordne mälu, mis on praktikas rohkem väärt kui ükskõik kui täpne teostusjoonis,» kirjutasid Mäemehe kandidatuuri esitajad. «Eldur on kombinatsioon töökusest, oskustest, vastutustundest ja avatud olemisest. Kui sinna liita tema tasakaalukas meel, abivalmidus, täpsus ja muhe nali, saame kokku mehe, kelle väärtuse on kolleegid ja tööandjad ammu ära tundnud.»

1000 euro suuruse kultuuripreemia määras volikogu nii muusikakooli direktorile Tonio Tamrale kui Ugala teatrile. Rahaliselt sama suure spordipreemia sai sõudja Kaspar Taimsoo ning noore sportlase preemia kergejõustiklane Kelly Heinpõld.

Aasta noore preemia läks volikogu liikmele Kris Süllale ja tema juhtimisel tegutsevale noorte kogukonnale VLND. Teatripreemia andis volikogu Ugala näitlejale Martin Millile. Ka nende preemiatega kaasnes 1000 eurot.