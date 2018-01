Saskumängijad selgitavad spordihoones parima

Selline rahvahulk on küll suurem kui Viljandis tavaliselt, aga see mõtlemist, strateegiat ja taktikat vajav kaardimäng on juba mitu head aastat igal teisel pühapäeval toonud pubisse Suur Vend poolsada mängijat. Tihti löövad turniiridel kaasa Saaremaalt, Pärnumaalt ja teistestki Eesti paikadest tulnud inimesed.