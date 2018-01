Kaitseliit avab Eesti juubeliaasta postmarkide seeria

Eesti Posti emissioonikomisjoni otsusega on "Kaitseliit 100" esimene Eesti juubeliaasta markide seerias. Tulekul on veel hõbemark "Eesti Vabariik 100" ja teised sajandat aastapäeva tähistavad postmargid. Esitlusel osalevad Eesti Posti emissioonikomisjoni ja Eesti filatelistide liidu juhatuse esimees Rein-Karl Loide ning Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Postmargi "Kaitseliit 100" on kujundanud Lembit Lõhmus, tiraaž on 3000, valminud on see trükikojas Vaba Maa.