Keerulised olud maanteel püsivad neljapäevani

Maanteeameti teatel on põhi- ja suurematel tugiteedel teekatted sõidujälgedes valdavalt puhtad, kuid tervikuna lumised. Paljudes kohtades on teedel tuisuvaalud. Lääne-Eestis on soojem õhk toonud teedele jäite. Suurem sadu on praeguseks lõppenud, kuid kõrvalteedel võib olla väga raskesti läbitavaid lõike.