Politsei: palun sõitke rahulikult ja pikivahet hoides

«Keerulised ilmastikuolud on teinud liiklemise kõikjal raskemaks, eriti asulavälistel teedel. Kui autosõit on vältimatu, peab iga juht arvestama, et tarbetud möödasõidud ja teised manöövrid võivad põhjustada õnnetusi. Nende vältimiseks sõitke rahulikult ja mis peamine, pikivahet hoides,» ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.