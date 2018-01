LIIKLUS Traagilises õnnetuses hukkus Viljandimaa bussijuht

Bussis oli Lepa andmetel pisut üle 30 inimese. 23 piletit oli ostetud eelmüügist ja kümmekond piletit müüs bussijuht enne teeleasumist. Pärast õnnetust lahkus osa sõitjatest omal käel ning kohalejäänud võttis peale 45 minutit hiljem Tallinnast Viljandi poole startinud buss. Liiklus oli õnnetuse tõttu ümber suunatud ja bussil kulus arvatust rohkem aega, et õnnetuse läbi teinud sõitjad peale võtta. Seetõttu hilines ta Viljandisse jõudmisega.

Hansa Bussiliinidele, mis on välja kasvanud Viljandi bussipargist ja Mulgi Reisidest, oli ajaloo üks raskemaid õnnetusi. Ligi 20 aastat tagasi oli bussifirmal avarii, milles üks inimene sai surma.

«Avaldame kaastunnet omastele, langetame leinas pea ning jääme kallist kolleegi koos lähedastega mälestama. Tegu on traagilise sündmuse ja šokiga kogu meie kollektiivile. Ants oli hinnatud kolleeg, kes on olnud meiega juba ettevõtte algusaastatest ning meile eeskujuks oma pühendumuse ja heasüdamlikkusega,» on kirjas Madis Lepa kaastundeavalduses.